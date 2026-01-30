Юрист рассказал, как обжаловать попадание в реестр мошенников

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Законодательством предусмотрена возможность обжалования факта попадания в реестр мошенников Банка России путем направления заявления в свободной форме, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
«
"Законодательством предусмотрена возможность обжалования факта попадания в данный список путем направления заявления в свободной форме. При этом обязательно нужно указать свои паспортные данные, реквизиты заблокированного банковского счета и свои контакты. Заявление можно направить как в любой из банков, клиентом которого является человек (в этом случае в течение следующего рабочего дня банк перенаправляет заявление в ЦБ РФ)", - рассказал он.
Также, по словам юриста, можно напрямую обратиться в Банк России через интернет-приемную на сайте регулятора, выбрав в качестве темы обращения "Информационную безопасность" и соответствующий тип проблемы.
Кроме того, такое заявление может подать и сам банк (причем без участия клиента), если посчитает, что сведения о его клиенте внесены в базу данных необоснованно, добавил Пашин.
«
"Порядок рассмотрения обращения единый, вне зависимости от способа обращения. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения ЦБ РФ обязан рассмотреть заявление и принять решение о целесообразности исключения реквизитов из базы данных. При этом решение ЦБ об отказе в удовлетворении такого обращения заявитель вправе обжаловать в судебном порядке", - уточнил юрист.
Он также отметил, что если клиент обращался с таким заявлением напрямую, то Центральный банк направит письмо клиенту. Если же с заявлением клиент обращался через свой банк, то решение регулятора будет направлено в адрес этого банка.
«
"При этом ответ Банка России кредитная организация обязана сообщить клиенту не позднее следующего рабочего дня. Если банк самостоятельно инициировал процесс обжалования (без участия клиента), то решение регулятора будет направлено в банк", - заключил Пашин.
Россиян предупредили о самых обидных уловках мошенников
24 декабря 2025, 03:05