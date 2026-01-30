https://ria.ru/20260130/rechnoe-2071191994.html
Российские военные взяли под контроль Речное в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль Речное в Запорожской области - РИА Новости, 30.01.2026
Российские военные взяли под контроль Речное в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Речное в Запорожской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2026
