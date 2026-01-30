На Западе назвали неверными слова Зеленского о задержках поставок ракет

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На Западе назвали неверным утверждение Владимира Зеленского о задержках поставок Киеву ракет для систем ПВО Patriot из-за того, что Европа не оплатила транш по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО, сообщает газета Financial Times.
"Два западных чиновника, ознакомленные с процессами в рамках инициативы PURL, заявили, что обвинение Зеленского неверно", - говорится в публикации.
При этом чиновники отказались конкретизировать свои слова.
В начале августа тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают механизм поддержки Киева через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружений через взносы стран-членов альянса. Зеленский 18 декабря заявил, что на Украине закончились некоторые виды ракет к системам ПВО, и вновь выпрашивал у западных стран боеприпасы или деньги. Со своей стороны, Россия не раз заявляла, что поставки вооружений Украине не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский обрушился с критикой на Трампа
Вчера, 14:09