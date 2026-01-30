Рейтинг@Mail.ru
Производитель гиперзвуковых ракет увеличил объемы их выпуска в 2025 году
Новое оружие России
 
14:21 30.01.2026
Производитель гиперзвуковых ракет увеличил объемы их выпуска в 2025 году
Производитель гиперзвуковых ракет увеличил объемы их выпуска в 2025 году
Производитель гиперзвуковых ракет увеличил объемы их выпуска в 2025 году

Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
РЕУТОВ (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Производитель гиперзвуковых ракет НПО машиностроения увеличил объемы производства в 2025 году, сообщил журналистам гендиректор-генконструктор этого предприятия Александр Леонов.
"Объемы работ были в прошлом году больше, чем в предыдущем году. И по объёмным показателям, и по показателям прибыли, по всем основным показателям предприятие выполнило свои задачи", - сказал Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.
Он добавил, что, помимо серийных поставок, предприятие вело опытно-конструкторские работы по направлениям стратегических и крылатых ракет, создания спутников.
НПО машиностроения производит гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Оникс", береговой ракетные комплексы "Бастион", занимается поддержанием в эксплуатации баллистических ракет УР-100Н УТТХ, а также создаёт спутники радиолокационного наблюдения Земли.
Новое оружие России
 
 
