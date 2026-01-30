Рейтинг@Mail.ru
Бывшая жена журналиста Пьяных* разделила с ним имущество через суд - РИА Новости, 30.01.2026
12:00 30.01.2026
Бывшая жена журналиста Пьяных* разделила с ним имущество через суд
Бывшая жена журналиста Пьяных* разделила с ним имущество через суд
Бывшая жена журналиста Глеба Пьяных* Элла Бойко разделила с ним имущество через суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузьминского суда Москвы.
Бывшая жена журналиста Пьяных* разделила с ним имущество через суд

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывшая жена журналиста Глеба Пьяных* Элла Бойко разделила с ним имущество через суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузьминского суда Москвы.
"Иск Бойко к бывшему мужу Пьяных* о разделе совместно нажитого имущества удовлетворен частично. Бойко получила часть совместно нажитого имущества - автомобиль, недвижимость и денежные средства", - рассказали в пресс-службе.
Также суд признал долги ИП Пьяных*, включенные в реестр требований кредиторов должника в рамках банкротства Пьяных*, общими долгами супругов, отметили там.
Пьяных* работал журналистом в российских медиа и покинул страну после начала спецоперации на Украине. Был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в конце 2022 года.
* признан в РФ иноагентом.
