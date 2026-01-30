https://ria.ru/20260130/pvo-2071341813.html
Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над российскими регионами
Российские силы ПВО с 12.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
курская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, брянская область, курская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
МО: силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над российскими регионами