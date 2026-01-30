Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 30.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 30.01.2026
Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над российскими регионами
Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 30.01.2026
Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над российскими регионами
Российские силы ПВО с 12.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
курская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
курская область
республика крым
безопасность, брянская область, курская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Курская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над российскими регионами

МО: силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские силы ПВО с 12.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Тридцатого января в период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
ПВО отразила атаку воздушной цели в Белгородской области
26 января, 11:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьКурская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
