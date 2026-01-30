https://ria.ru/20260130/pvo-2071134440.html
Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.01.2026
Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
брянская область
республика крым
безопасность
россия
брянская область
республика крым
вооруженные силы украины, россия, брянская область, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Брянская область, Республика Крым, Безопасность
