Россия реализует более 340 проектов в сфере ВТС с 14 странами, заявил Путин

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия реализует и прорабатывает более 340 проектов в сфере военно-технологического сотрудничества с 14 государствами, сообщил президент России Владимир Путин.

Президент выразил уверенность, что совместная работа в этой сфере позволит улучшить характеристики существующих вооружений и техники, разработать новые перспективные образцы, в том числе востребованные на глобальных рынках.