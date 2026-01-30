https://ria.ru/20260130/putin-2071351990.html
Россия реализует более 340 проектов в сфере ВТС с 14 странами, заявил Путин
Россия реализует более 340 проектов в сфере ВТС с 14 странами, заявил Путин - РИА Новости, 30.01.2026
Россия реализует более 340 проектов в сфере ВТС с 14 странами, заявил Путин
Россия реализует и прорабатывает более 340 проектов в сфере военно-технологического сотрудничества с 14 государствами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T22:11:00+03:00
2026-01-30T22:11:00+03:00
2026-01-30T22:11:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063816773_0:109:3242:1932_1920x0_80_0_0_b8754ff35e3ade9000dd404c1ce99470.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071348986.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063816773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29b6fb9c06ad57aaacca619f03145e81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия реализует более 340 проектов в сфере ВТС с 14 странами, заявил Путин
Путин: РФ прорабатывает более 340 проектов в сфере ВТС с 14 государствами
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия реализует и прорабатывает более 340 проектов в сфере военно-технологического сотрудничества с 14 государствами, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
"Особое внимание предстоит также уделить расширению военно-технологического кооперации и партнерства. С 14 государствами уже реализуются или находятся на стадии проработки более 340 таких проектов", - сказал Путин
.
Президент выразил уверенность, что совместная работа в этой сфере позволит улучшить характеристики существующих вооружений и техники, разработать новые перспективные образцы, в том числе востребованные на глобальных рынках.