Россия реализует более 340 проектов в сфере ВТС с 14 странами, заявил Путин - РИА Новости, 30.01.2026
22:11 30.01.2026
Россия реализует более 340 проектов в сфере ВТС с 14 странами, заявил Путин
Россия реализует и прорабатывает более 340 проектов в сфере военно-технологического сотрудничества с 14 государствами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия реализует и прорабатывает более 340 проектов в сфере военно-технологического сотрудничества с 14 государствами, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
"Особое внимание предстоит также уделить расширению военно-технологического кооперации и партнерства. С 14 государствами уже реализуются или находятся на стадии проработки более 340 таких проектов", - сказал Путин.
Президент выразил уверенность, что совместная работа в этой сфере позволит улучшить характеристики существующих вооружений и техники, разработать новые перспективные образцы, в том числе востребованные на глобальных рынках.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Путин: Россия создала задел для расширения географии поставок продукции ОПК
Вчера, 21:48
 
