Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о возможности направлять средства на модернизацию ОПК - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/putin-2071351046.html
Путин заявил о возможности направлять средства на модернизацию ОПК
Путин заявил о возможности направлять средства на модернизацию ОПК - РИА Новости, 30.01.2026
Путин заявил о возможности направлять средства на модернизацию ОПК
Объемы поставок российской продукции военного назначения в рамках военно-технического сотрудничества дают дополнительную возможность направлять средства на... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T22:02:00+03:00
2026-01-30T22:02:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154992/02/1549920262_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_a9e743007e9e48c7aee93f9bdbfa3eb7.jpg
https://ria.ru/20260130/opk-2071348036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154992/02/1549920262_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_ae1b2205cd7a9b91eb52f5ed3ec3fe53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о возможности направлять средства на модернизацию ОПК

Путин: результаты ВТС позволяют направлять средства на модернизацию ОПК

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Объемы поставок российской продукции военного назначения в рамках военно-технического сотрудничества дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, несмотря на давление Запада, экспортные контракты страны в целом устойчиво выполнялись. Путин сообщил, что российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена в более чем 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов.
"Такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение их производственных мощностей, на перспективные научные исследования. Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объём продукции – это продукция гражданского назначения. Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный "портфель" новых экспортных заказов", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Путин отметил важность производства гражданских товаров на предприятиях ОПК
Вчера, 21:42
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала