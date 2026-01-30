Путин заявил о возможности направлять средства на модернизацию ОПК

"Такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение их производственных мощностей, на перспективные научные исследования. Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объём продукции – это продукция гражданского назначения. Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный "портфель" новых экспортных заказов", - сказал президент.