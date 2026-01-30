https://ria.ru/20260130/putin-2071351046.html
Путин заявил о возможности направлять средства на модернизацию ОПК
Путин заявил о возможности направлять средства на модернизацию ОПК - РИА Новости, 30.01.2026
Путин заявил о возможности направлять средства на модернизацию ОПК
Объемы поставок российской продукции военного назначения в рамках военно-технического сотрудничества дают дополнительную возможность направлять средства на... РИА Новости, 30.01.2026
экономика
россия
владимир путин
Путин заявил о возможности направлять средства на модернизацию ОПК
Путин: результаты ВТС позволяют направлять средства на модернизацию ОПК
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Объемы поставок российской продукции военного назначения в рамках военно-технического сотрудничества дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, несмотря на давление Запада, экспортные контракты страны в целом устойчиво выполнялись. Путин
сообщил, что российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена в более чем 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов.
"Такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение их производственных мощностей, на перспективные научные исследования. Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объём продукции – это продукция гражданского назначения. Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный "портфель" новых экспортных заказов", - сказал президент.