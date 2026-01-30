https://ria.ru/20260130/putin-2071349428.html
Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в ОДКБ
Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в ОДКБ
Президент России Владимир Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ. РИА Новости, 30.01.2026
россия
Новости
ru-RU
Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в ОДКБ и СНГ