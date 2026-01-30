Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в ОДКБ - РИА Новости, 30.01.2026
21:50 30.01.2026
Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в ОДКБ
Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в ОДКБ
Президент России Владимир Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ. РИА Новости, 30.01.2026
Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в ОДКБ

Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в ОДКБ и СНГ

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ.
"Среди других вопросов повестки - развитие стратегических для нашей страны направлений военно-технического сотрудничества, и прежде всего с партнерами по СНГ и ОДКБ. Это одна из приоритетных задач для укрепления как двухсторонних, так и многосторонних отношений, обеспечения стабильности и безопасности в Евразии", - сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
