https://ria.ru/20260130/putin-2071349265.html
Председательство России в ОДКБ требует системной работы, заявил Путин
Председательство России в ОДКБ требует системной работы, заявил Путин - РИА Новости, 30.01.2026
Председательство России в ОДКБ требует системной работы, заявил Путин
Председательство РФ в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требует от Москвы системной работы, в том числе для расширения военно-технических... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:49:00+03:00
2026-01-30T21:49:00+03:00
2026-01-30T21:49:00+03:00
россия
москва
владимир путин
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060905094_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_55adc4d7d146dd8bd53b60fc4784332e.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071348986.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060905094_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_3f19068f71ac4af4547a8d55ec632e64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, одкб, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, ОДКБ, В мире
Председательство России в ОДКБ требует системной работы, заявил Путин
Путин: председательство РФ в ОДКБ требует от Москвы системной работы