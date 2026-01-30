Рейтинг@Mail.ru
21:49 30.01.2026
Председательство России в ОДКБ требует системной работы, заявил Путин
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председательство РФ в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требует от Москвы системной работы, в том числе для расширения военно-технических связей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С первого января 2026 года Россия председательствует в ОДКБ. И это требует от нас системной работы с партнерами, в том числе комплексных подходов к расширению военно-технических связей", - сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Заголовок открываемого материала