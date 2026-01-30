https://ria.ru/20260130/putin-2071348835.html
Путин указал на перспективы для углубления ВТС с африканскими странами
Президент России Владимир Путин указал на новые перспективы для углубления военно-технического сотрудничества с государствами Африканского континента. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:46:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
в мире, россия, владимир путин
Путин указал на новые перспективы для углубления ВТС с государствами Африки