Путин оценил качество российского вооружения, идущего на экспорт
Путин оценил качество российского вооружения, идущего на экспорт - РИА Новости, 30.01.2026
Путин оценил качество российского вооружения, идущего на экспорт
Российские системы вооружения, идущие на продажу за рубеж, проверены и испытаны в реальных боевых условиях, отметил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.01.2026
