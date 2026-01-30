https://ria.ru/20260130/putin-2071348337.html
Путин заявил о набранном в 2025 году портфеле экспортных заказов
Путин заявил о набранном в 2025 году портфеле экспортных заказов - РИА Новости, 30.01.2026
Путин заявил о набранном в 2025 году портфеле экспортных заказов
В 2025 году набран солидный портфель экспортных заказов России по линии военно-технического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:44:00+03:00
2026-01-30T21:44:00+03:00
2026-01-30T21:44:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071347673.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о набранном в 2025 году портфеле экспортных заказов
Путин: в 2025 году набран солидный портфель экспортных заказов РФ по линии ВТС