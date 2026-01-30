Путин заявил о набранном в 2025 году портфеле экспортных заказов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В 2025 году набран солидный портфель экспортных заказов России по линии военно-технического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный портфель новых экспортных заказов", - сказал глава государства на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.