Система ВТС России действует в непростых условиях, заявил Путин

Система военно-технического сотрудничества России в последнее время продолжала действовать в непростых условиях, росло давление западных стран, заявил президент РИА Новости, 30.01.2026
