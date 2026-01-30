Рейтинг@Mail.ru
21:40 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/putin-2071347673.html
Система ВТС России действует в непростых условиях, заявил Путин
Система военно-технического сотрудничества России в последнее время продолжала действовать в непростых условиях, росло давление западных стран, заявил президент РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:40:00+03:00
2026-01-30T21:40:00+03:00
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Система ВТС России действует в непростых условиях, заявил Путин

Путин: система ВТС России действует в непростых условиях в последнее время

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Система военно-технического сотрудничества России в последнее время продолжала действовать в непростых условиях, росло давление западных стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что в прошедший период система военно-технического сотрудничества продолжала действовать в непростых условиях. Сохранялось и даже возросло давление со стороны западных стран на наших партнеров для торможения, блокирования их деловых связей с Россией", - сказал Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
