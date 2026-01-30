https://ria.ru/20260130/putin-2071347451.html
Путин рассказал о дополнительных мерах поддержки сферы ВТС
Путин рассказал о дополнительных мерах поддержки сферы ВТС - РИА Новости, 30.01.2026
Путин рассказал о дополнительных мерах поддержки сферы ВТС
Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2026-2028 годах будут введены дополнительные меры господдержки сферы военно-технического сотрудничества. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:39:00+03:00
2026-01-30T21:39:00+03:00
2026-01-30T21:49:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071347673.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин рассказал о дополнительных мерах поддержки сферы ВТС
Путин: в 2026-2028 гг будут введены дополнительные меры поддержки сферы ВТС