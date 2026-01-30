Рейтинг@Mail.ru
21:38 30.01.2026
Россия дорожит дружескими отношениями со странами Африки, заявил Путин
Россия дорожит дружескими отношениями со странами Африки, заявил Путин
Россия дорожит дружескими отношениями со странами Африки, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия искренне дорожит исторически прочными и по-настоящему дружескими отношениями со странами Африки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы искренне дорожим нашими исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными отношениями со странами Африки", - сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Глава государства отметил, что африканские партнеры выражают готовность к расширению отношений с Россией в военной и военно-технической областях, несмотря на давление со стороны Запада.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Выручка России от ВТС превысила 15 миллиардов долларов, заявил Путин
