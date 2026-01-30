https://ria.ru/20260130/putin-2071347074.html
Россия дорожит дружескими отношениями со странами Африки, заявил Путин
Россия дорожит дружескими отношениями со странами Африки, заявил Путин - РИА Новости, 30.01.2026
Россия дорожит дружескими отношениями со странами Африки, заявил Путин
Россия искренне дорожит исторически прочными и по-настоящему дружескими отношениями со странами Африки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:38:00+03:00
2026-01-30T21:38:00+03:00
2026-01-30T21:57:00+03:00
россия
в мире
политика
африка
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119048_0:50:3176:1837_1920x0_80_0_0_a8b17c78a3e1bce06f8939e6d7865a9d.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071346464.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119048_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_68ffad6b7f3678dd3d7254da03c94bc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, политика, африка, владимир путин
Россия, В мире, Политика, Африка, Владимир Путин
Россия дорожит дружескими отношениями со странами Африки, заявил Путин
Путин: Россия дорожит по-настоящему дружескими отношениями со странами Африки