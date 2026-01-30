Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, благодаря чему развивается работа организации ОПК - РИА Новости, 30.01.2026
21:38 30.01.2026 (обновлено: 22:40 30.01.2026)
Путин рассказал, благодаря чему развивается работа организации ОПК
Ритмичная работа организаций оборонно-промышленного комплекса России стала возможна благодаря мерам поддержки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.01.2026
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ритмичная работа организаций оборонно-промышленного комплекса России стала возможна благодаря мерам поддержки, заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что стабильная и ритмичная работа организации ОПК, включая выполнение экспортных контрактов, стала возможна во многом благодаря своевременно принятым мерам государственной поддержки", — сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
