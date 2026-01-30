https://ria.ru/20260130/putin-2071346929.html
Путин рассказал, благодаря чему развивается работа организации ОПК
Путин рассказал, благодаря чему развивается работа организации ОПК - РИА Новости, 30.01.2026
Путин рассказал, благодаря чему развивается работа организации ОПК
Ритмичная работа организаций оборонно-промышленного комплекса России стала возможна благодаря мерам поддержки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:38:00+03:00
2026-01-30T21:38:00+03:00
2026-01-30T22:40:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071347673.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал, благодаря чему развивается работа организации ОПК
Путин: ритмичная работа ОПК стала возможна благодаря мерам поддержки