https://ria.ru/20260130/putin-2071346742.html
Российский военный экспорт должен увеличиться в 2026 году, заявил Путин
Российский военный экспорт должен увеличиться в 2026 году, заявил Путин - РИА Новости, 30.01.2026
Российский военный экспорт должен увеличиться в 2026 году, заявил Путин
Объемы российского военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год должны существенно увеличиться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:37:00+03:00
2026-01-30T21:37:00+03:00
2026-01-30T21:41:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063816773_0:109:3242:1932_1920x0_80_0_0_b8754ff35e3ade9000dd404c1ce99470.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071346049.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063816773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29b6fb9c06ad57aaacca619f03145e81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Российский военный экспорт должен увеличиться в 2026 году, заявил Путин
Путин: российский военный экспорт должен существенно увеличиться в 2026 году