Рейтинг@Mail.ru
Российский военный экспорт должен увеличиться в 2026 году, заявил Путин - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 30.01.2026 (обновлено: 21:41 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/putin-2071346742.html
Российский военный экспорт должен увеличиться в 2026 году, заявил Путин
Российский военный экспорт должен увеличиться в 2026 году, заявил Путин - РИА Новости, 30.01.2026
Российский военный экспорт должен увеличиться в 2026 году, заявил Путин
Объемы российского военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год должны существенно увеличиться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:37:00+03:00
2026-01-30T21:41:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063816773_0:109:3242:1932_1920x0_80_0_0_b8754ff35e3ade9000dd404c1ce99470.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071346049.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063816773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29b6fb9c06ad57aaacca619f03145e81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Российский военный экспорт должен увеличиться в 2026 году, заявил Путин

Путин: российский военный экспорт должен существенно увеличиться в 2026 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Объемы российского военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год должны существенно увеличиться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться", - сказал глава государства на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества
Вчера, 21:32
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала