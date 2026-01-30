Российский военный экспорт должен увеличиться в 2026 году, заявил Путин

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Объемы российского военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год должны существенно увеличиться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться", - сказал глава государства на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.