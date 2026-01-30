https://ria.ru/20260130/putin-2071346649.html
Путин и Комиссия по вопросам ВТС проанализировали работу в 2025 году
Путин и Комиссия по вопросам ВТС проанализировали работу в 2025 году - РИА Новости, 30.01.2026
Путин и Комиссия по вопросам ВТС проанализировали работу в 2025 году
Президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества предложил проанализировать итоги работы за 2025 год и... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:36:00+03:00
2026-01-30T21:36:00+03:00
2026-01-30T21:41:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071347673.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин и Комиссия по вопросам ВТС проанализировали работу в 2025 году
Путин и Комиссия по вопросам ВТС проанализировали работу и определили планы