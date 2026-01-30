Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) подвел итоги работы ОПК за прошлый год и поставил новые задачи.

Российская система ВТС продемонстрировала эффективность и высокую устойчивость в 2025-м. Был набран солидный портфель экспортных заказов, военную продукцию поставили более чем в 30 стран мира. Сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов.

« "Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и географию поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения — проверенных, испытанных в реальных боевых условиях". Владимир Путин президент России президент России

В последнее время система ВТС продолжала действовать в непростых условиях: росло давление западных стран. Несмотря на это, экспортные контракты в сфере вооружений устойчиво выполнялись. Объемы поставок российской продукции дали дополнительную возможность направлять средства на модернизацию оборонно-промышленного комплекса.

Стабильная и ритмичная работа организаций ОПК также стала возможна благодаря своевременным мерам поддержки.

« "Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции — это продукция гражданского назначения". Владимир Путин президент России президент России

В 2026-2028 годах введут дополнительные меры господдержки сферы военно-технического сотрудничества.

Объемы российского военного экспорта в соответствии с планом на 2026-й должны существенно увеличиться. Приоритетное направление — развитие ВТС с партнерами в ОДКБ и СНГ. Готовность развивать отношения с Москвой в этой области выражают и африканские страны.

« "Речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и о закупке других вооружений, других и материалов, и изделий. Имею в виду комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной техники, организацию лицензионного производства российской военной продукции и некоторые другие вопросы". Владимир Путин президент России президент России

Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами — совещательный и консультативный орган, разрабатывающий предложения по основным направлениям госполитики в этой сфере.