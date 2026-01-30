https://ria.ru/20260130/putin-2071346049.html
Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества
Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 30.01.2026
Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества
Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) подвел итоги работы ОПК за прошлый год и поставил новые задачи. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:32:00+03:00
2026-01-30T21:32:00+03:00
2026-01-30T22:38:00+03:00
владимир путин
россия
одкб
снг
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20251211/rossiya-2061167243.html
https://ria.ru/20260122/samolet-2069566020.html
https://ria.ru/20251205/rossija-2060046681.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества
Несмотря на давление запада, российская продукция экспортировалась более чем в 30 стран мира, а выручка превысила $15 млрд, отметил президент.
2026-01-30T21:32
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, одкб, снг, африка
Владимир Путин, Россия, ОДКБ, СНГ, Африка
Путин провел заседание по вопросам военно-технического сотрудничества
Путин провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) подвел итоги работы ОПК за прошлый год и поставил новые задачи.
Российская система ВТС продемонстрировала эффективность и высокую устойчивость в 2025-м. Был набран солидный портфель экспортных заказов, военную продукцию поставили более чем в 30 стран мира. Сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов.
«
"Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и географию поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения — проверенных, испытанных в реальных боевых условиях".
Владимир Путин
президент России
В последнее время система ВТС продолжала действовать в непростых условиях: росло давление западных стран. Несмотря на это, экспортные контракты в сфере вооружений устойчиво выполнялись. Объемы поставок российской продукции дали дополнительную возможность направлять средства на модернизацию оборонно-промышленного комплекса.
Стабильная и ритмичная работа организаций ОПК также стала возможна благодаря своевременным мерам поддержки.
«
"Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции — это продукция гражданского назначения".
Владимир Путин
президент России
В 2026-2028 годах введут дополнительные меры господдержки сферы военно-технического сотрудничества.
Объемы российского военного экспорта в соответствии с планом на 2026-й должны существенно увеличиться. Приоритетное направление — развитие ВТС с партнерами в ОДКБ и СНГ. Готовность развивать отношения с Москвой в этой области выражают и африканские страны.
«
"Речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и о закупке других вооружений, других и материалов, и изделий. Имею в виду комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной техники, организацию лицензионного производства российской военной продукции и некоторые другие вопросы".
Владимир Путин
президент России
Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами — совещательный и консультативный орган, разрабатывающий предложения по основным направлениям госполитики в этой сфере.
Предыдущее заседание комиссии прошло в мае 2025 года. На нем президент подчеркнул, что Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям.