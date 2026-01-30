https://ria.ru/20260130/putin-2071337492.html
Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана
Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее визит чиновника не анонсировался.
Как рассказал посол ИРИ в Москве, темами разговора были вопросы расширения двусторонних отношений, в частности экономических связей, а также ближневосточные и международные проблемы.
Владимир Путин
16 января обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
ситуацию в Исламской Республике. Оба лидера указали на необходимость деэскалации напряженности в Иране и в регионе в целом. Среди прочего Пезешкиан заявил о прямом вмешательстве США
и Израиля
во внутренние дела страны.
Обострение между США и Ираном
В конце декабря в Исламской Республике Иран начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран
временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США
, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.