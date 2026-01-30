Рейтинг@Mail.ru
Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 30.01.2026 (обновлено: 21:17 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/putin-2071337492.html
Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана
Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана - РИА Новости, 30.01.2026
Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана
Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:16:00+03:00
2026-01-30T21:17:00+03:00
иран
россия
москва
али лариджани
владимир путин
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260130/fidan-2071245709.html
https://ria.ru/20260130/iran-2071291435.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, москва, али лариджани, владимир путин, дмитрий песков, политика
Иран, Россия, Москва, Али Лариджани, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Песков: Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее визит чиновника не анонсировался.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в Стамбуле. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Турция рассчитывает, что США не будут атаковать Иран, заявил Фидан
Вчера, 14:35
Как рассказал посол ИРИ в Москве, темами разговора были вопросы расширения двусторонних отношений, в частности экономических связей, а также ближневосточные и международные проблемы.
Владимир Путин 16 января обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в Исламской Республике. Оба лидера указали на необходимость деэскалации напряженности в Иране и в регионе в целом. Среди прочего Пезешкиан заявил о прямом вмешательстве США и Израиля во внутренние дела страны.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в Исламской Республике Иран начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Иран не позволит США навязывать свою волю, заявил глава МИД
Вчера, 16:43
 
ИранРоссияМоскваАли ЛариджаниВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала