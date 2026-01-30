Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Золотой орел"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" и отметил, что эта престижная награда стала для деятелей кино свидетельством профессионального успеха и признания.

Сегодня ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна " Мосфильм ".

Ольга Любимова. "Уважаемые друзья, приветствую вас на 24-й церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". За прошедшее время эта престижная награда заслужила высокий общественный авторитет, стала для талантливых режиссеров и актеров, сценаристов и операторов, художников и композиторов ярким свидетельством профессионального успеха и признания", — говорится в приветствии, которое зачитала министр культуры России

Глава государства отметил, что лауреатов разных лет роднят искренняя любовь к избранному делу, смелость идей и замыслов, а главное — глубокое понимание уникальной роли кинематографа в жизни людей, в воспитании подрастающего поколения, в укреплении ценностей, которые объединяют наше общество.

"Золотой орел" дарит участникам и гостям церемонии прекрасную возможность поздравить нынешних триумфаторов, отметить их значимый вклад в движение замечательных традиций отечественной культуры. Желаю вам добрых незабываемых впечатлений и всего наилучшего!" — заключил Путин