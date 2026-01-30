Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Золотой орел" - РИА Новости, 30.01.2026
Культура
Культура
 
20:00 30.01.2026 (обновлено: 20:13 30.01.2026)
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Золотой орел"
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Золотой орел" - РИА Новости, 30.01.2026
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Золотой орел"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" и отметил,... РИА Новости, 30.01.2026
культура
россия
владимир путин
ольга любимова
мосфильм
https://ria.ru/20250131/stolypin-1996735505.html
россия
россия, владимир путин, ольга любимова, мосфильм
Культура, Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Мосфильм
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Золотой орел"

Путин приветствовал участников и гостей церемонии вручения премии "Золотой орел"

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" и отметил, что эта престижная награда стала для деятелей кино свидетельством профессионального успеха и признания.
Сегодня ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ"
20 октября 2025, 15:11
"Уважаемые друзья, приветствую вас на 24-й церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". За прошедшее время эта престижная награда заслужила высокий общественный авторитет, стала для талантливых режиссеров и актеров, сценаристов и операторов, художников и композиторов ярким свидетельством профессионального успеха и признания", — говорится в приветствии, которое зачитала министр культуры России Ольга Любимова.
Глава государства отметил, что лауреатов разных лет роднят искренняя любовь к избранному делу, смелость идей и замыслов, а главное — глубокое понимание уникальной роли кинематографа в жизни людей, в воспитании подрастающего поколения, в укреплении ценностей, которые объединяют наше общество.
"Золотой орел" дарит участникам и гостям церемонии прекрасную возможность поздравить нынешних триумфаторов, отметить их значимый вклад в движение замечательных традиций отечественной культуры. Желаю вам добрых незабываемых впечатлений и всего наилучшего!" — заключил Путин.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Продюсер Екатерина Жукова, актриса Стася Милославская, режиссер Алексей Андрианов и продюсер Мария Ушакова, на торжественной церемонии вручения ХХIII Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
"Столыпин" стал лучшим сериалом кинопремии "Золотой орел"
31 января 2025, 23:48
 
Культура Россия Владимир Путин Ольга Любимова Мосфильм
 
 
