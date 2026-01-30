Лукашенко рассказал, как Путин хвалил Белоруссию за сохранение технологий

МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хвалил Белоруссию за сохранение в стране технологических наработок, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко в пятницу в ходе посещения ОАО "Планар", которое работает в сфере микроэлектронной промышленности и является одним из лидеров в этой отрасли, принял участие в запуске Центра спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики. Новый центр - единственный на территории стран бывшего СССР комплекс, позволяющий изготавливать изделия технологического уровня 90 нанометров, критически необходимые для создания передовых образцов оборудования электронного машиностроения.
"Президент России говорит: вы молодцы, что вы сохранили. А мы ведь ничего не потеряли. Мы сохранили все, может быть, даже то, что и сохранять не нужно было", - сказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
Белорусский лидер отметил, что "Планар" и другие предприятия высоктехнологической сферы найдут покупателей не только в стране, но и за рубежом, особенно в России, которой, по словам Лукашенко, очень нужна их продукция. "Он (Путин - ред.) мне откровенно сказал, что за времена после распада Советского Союза вот этот процесс создания от простого к сложному был уничтожен, разорван. И Россия очень многое потеряла на том этапе развития микроэлектроники. Нас Бог миловал", - сказал белорусский лидер. Лукашенко задался вопросом, как в Белоруссии удалось это сделать. "Может, из-за моей жадности деревенской… Я цеплялся за все школы, за все предприятия, которые у нас были созданы, понимая, что они нужны будут", - сказал Лукашенко.