Путин подписал закон о полномочиях регионов в нестационарной торговле

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий субъектам РФ включать нестационарные торговые объекты (НТО) на частных землях в схему размещения НТО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

К нестационарным торговым объектам относятся временные сооружения и конструкции: торговые павильоны и палатки, киоски, стенды, автолавки, автомагазины, вендинговые аппараты, бахчевые и елочные развалы и т.п.

Новый закон предусматривает, что субъекты РФ своими нормативными правовыми актами могут вводить требование о включении НТО, размещенных на частных земельных участках, в схему размещения нестационарных торговых объектов. Эта схема разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления, а порядок включения в нее и исключения из нее таких объектов – уполномоченным исполнительным органом региона.

Включать в эту схему НТО, размещенные на частной земле, будут органы местного самоуправления по заявлению юрлица, индивидуального предпринимателя или самозанятого, намеревающегося использовать этот объект для торговли.

Форма заявления и перечень прилагаемых к нему документов, порядок их предоставления и сроки рассмотрения устанавливаются уполномоченным исполнительным органом субъекта РФ. В случаях, когда заявитель не является собственником или владельцем земельного участка, к заявлению он должен приложить документ, подтверждающий согласие этих лиц на размещение НТО на их участке.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Если регион примет акт о включении нестационарных торговых объектов, расположенных на частных землях, в схему размещения НТО, то лица, осуществлявшие до этого торговлю в них, будут вправе торговать еще три месяца без включения объекта в схему, если в акте не предусмотрен более длительный срок.

Это позволит обеспечить соблюдение прав как предпринимателей, так и собственников частных территорий, пояснил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин . При этом муниципалитеты, по его словам, получат инструмент для контроля за соблюдением требований по безопасности и эстетике НТО.