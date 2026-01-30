Рейтинг@Mail.ru
14:43 30.01.2026
Путин подписал закон о полномочиях регионов в нестационарной торговле
Путин подписал закон о полномочиях регионов в нестационарной торговле
россия, алексей говырин, владимир путин, госдума рф, недвижимость
Россия, Алексей Говырин, Владимир Путин, Госдума РФ, Недвижимость
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий субъектам РФ включать нестационарные торговые объекты (НТО) на частных землях в схему размещения НТО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
К нестационарным торговым объектам относятся временные сооружения и конструкции: торговые павильоны и палатки, киоски, стенды, автолавки, автомагазины, вендинговые аппараты, бахчевые и елочные развалы и т.п.
Новый закон предусматривает, что субъекты РФ своими нормативными правовыми актами могут вводить требование о включении НТО, размещенных на частных земельных участках, в схему размещения нестационарных торговых объектов. Эта схема разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления, а порядок включения в нее и исключения из нее таких объектов – уполномоченным исполнительным органом региона.
Включать в эту схему НТО, размещенные на частной земле, будут органы местного самоуправления по заявлению юрлица, индивидуального предпринимателя или самозанятого, намеревающегося использовать этот объект для торговли.
Форма заявления и перечень прилагаемых к нему документов, порядок их предоставления и сроки рассмотрения устанавливаются уполномоченным исполнительным органом субъекта РФ. В случаях, когда заявитель не является собственником или владельцем земельного участка, к заявлению он должен приложить документ, подтверждающий согласие этих лиц на размещение НТО на их участке.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Если регион примет акт о включении нестационарных торговых объектов, расположенных на частных землях, в схему размещения НТО, то лица, осуществлявшие до этого торговлю в них, будут вправе торговать еще три месяца без включения объекта в схему, если в акте не предусмотрен более длительный срок.
Это позволит обеспечить соблюдение прав как предпринимателей, так и собственников частных территорий, пояснил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. При этом муниципалитеты, по его словам, получат инструмент для контроля за соблюдением требований по безопасности и эстетике НТО.
Это особенно актуально для исторических городов, где хаотичная застройка может негативно сказаться на городской среде, указывал Говырин. В случае использования земли для торговли без ведома собственника, у последнего появится механизм воздействия через процедуру исключения объекта из муниципальной схемы, отмечал депутат.
 
Россия Алексей Говырин Владимир Путин Госдума РФ Недвижимость
 
 
