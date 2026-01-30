Путин подписал закон о применении наручников при конвоировании осужденных

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о применении наручников при конвоировании отдельных категорий осужденных, соответствующий документ Президент России Владимир Путин подписал закон о применении наручников при конвоировании отдельных категорий осужденных, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон регламентирует основания применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы (УИС) наручников и иных средств ограничения подвижности в отношении отдельных категорий осужденных. Документ предусматривает использование данных средств ограничения подвижности при конвоировании в спецтранспорте и вне его, а также при сопровождении лиц, относящихся к наиболее опасным и склонным к насилию категориям осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы, включая женщин.

Кроме того, уточняется, что не допускается применение наручников и иных средств ограничения подвижности в отношении женщин при их конвоировании вне специального транспорта, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью сотрудника УИС или иного лица, или участия их в массовых беспорядках.