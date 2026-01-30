https://ria.ru/20260130/putin-2071245186.html
Путин подписал закон о применении наручников при конвоировании осужденных
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о применении наручников при конвоировании отдельных категорий осужденных, соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон регламентирует основания применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы (УИС) наручников и иных средств ограничения подвижности в отношении отдельных категорий осужденных. Документ предусматривает использование данных средств ограничения подвижности при конвоировании в спецтранспорте и вне его, а также при сопровождении лиц, относящихся к наиболее опасным и склонным к насилию категориям осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы, включая женщин.
Кроме того, уточняется, что не допускается применение наручников и иных средств ограничения подвижности в отношении женщин при их конвоировании вне специального транспорта, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью сотрудника УИС или иного лица, или участия их в массовых беспорядках.
Как отмечалось, целью документа является снижение риска для общества и персонала УИС.