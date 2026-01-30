Рейтинг@Mail.ru
14:34 30.01.2026
Путин подписал закон о применении наручников при конвоировании осужденных
Путин подписал закон о применении наручников при конвоировании осужденных
Президент России Владимир Путин подписал закон о применении наручников при конвоировании отдельных категорий осужденных, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 30.01.2026
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о применении наручников при конвоировании отдельных категорий осужденных, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон регламентирует основания применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы (УИС) наручников и иных средств ограничения подвижности в отношении отдельных категорий осужденных. Документ предусматривает использование данных средств ограничения подвижности при конвоировании в спецтранспорте и вне его, а также при сопровождении лиц, относящихся к наиболее опасным и склонным к насилию категориям осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы, включая женщин.
Кроме того, уточняется, что не допускается применение наручников и иных средств ограничения подвижности в отношении женщин при их конвоировании вне специального транспорта, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью сотрудника УИС или иного лица, или участия их в массовых беспорядках.
Как отмечалось, целью документа является снижение риска для общества и персонала УИС.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В России увеличили наказание за дезертирство для бывших заключенных
29 декабря 2025, 09:29
 
Россия
Владимир Путин
 
 
