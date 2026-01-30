Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, упрощающий порядок перераспределения земель в России - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/putin-2071245003.html
Путин подписал закон, упрощающий порядок перераспределения земель в России
Путин подписал закон, упрощающий порядок перераспределения земель в России - РИА Новости, 30.01.2026
Путин подписал закон, упрощающий порядок перераспределения земель в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок перераспределения земель и земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:33:00+03:00
2026-01-30T14:33:00+03:00
россия
сергей гаврилов
владимир путин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071234897.html
https://ria.ru/20260130/putin-2071229710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей гаврилов, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Сергей Гаврилов, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Путин подписал закон, упрощающий порядок перераспределения земель в России

Путин подписал закон, упрощающий перераспределение земельных участков в РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок перераспределения земель и земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволит исправить ситуации, когда участки имеют неудобные или сложные границы (вклинивания, вкрапливания, изломанные линии, чересполосица), пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Такие дефекты затрудняют использование земли, например, для строительства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о защите граждан
Вчера, 14:13
Документ содержит и меры, препятствующие отчуждению государственных и муниципальных земель по заниженным ценам или в обход конкурентных процедур. Это особенно актуально для сохранения общественных земельных ресурсов, пояснял глава комитета. Также запрещается многократное перераспределение земельных участков коммерческого назначения.
При перераспределении земель допускается уменьшение площади участка, находящегося в частной собственности. А увеличение площади такого участка будет возможно лишь в пределах 1 тысячи квадратных метров, за исключением случаев перераспределения земель в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или земель сельхозназначения.
Увеличение площади частных земельных участков путем перераспределения государственных или муниципальных участков и земель сейчас осуществляется за плату. Ее размер определяется в порядке, установленном правительством России, органом госвласти субъекта РФ или органом местного самоуправления.
Новый закон уточняет, что размер этой платы теперь может рассчитываться на основании кадастровой стоимости исходного или образуемого земельного участка пропорционально увеличению площади частного участка. При этом органы госвласти и местного самоуправления будут вправе определить категории граждан, с которых такая плата не взимается.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Путин подписал закон по вопросу охраны объектов культурного наследия
Вчера, 13:59
 
РоссияСергей ГавриловВладимир ПутинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала