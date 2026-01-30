Путин подписал закон, упрощающий порядок перераспределения земель в России

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок перераспределения земель и земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности, соответствующий закон Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок перераспределения земель и земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон позволит исправить ситуации, когда участки имеют неудобные или сложные границы (вклинивания, вкрапливания, изломанные линии, чересполосица), пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов . Такие дефекты затрудняют использование земли, например, для строительства.

Документ содержит и меры, препятствующие отчуждению государственных и муниципальных земель по заниженным ценам или в обход конкурентных процедур. Это особенно актуально для сохранения общественных земельных ресурсов, пояснял глава комитета. Также запрещается многократное перераспределение земельных участков коммерческого назначения.

При перераспределении земель допускается уменьшение площади участка, находящегося в частной собственности. А увеличение площади такого участка будет возможно лишь в пределах 1 тысячи квадратных метров, за исключением случаев перераспределения земель в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или земель сельхозназначения.

Увеличение площади частных земельных участков путем перераспределения государственных или муниципальных участков и земель сейчас осуществляется за плату. Ее размер определяется в порядке, установленном правительством России , органом госвласти субъекта РФ или органом местного самоуправления.

Новый закон уточняет, что размер этой платы теперь может рассчитываться на основании кадастровой стоимости исходного или образуемого земельного участка пропорционально увеличению площади частного участка. При этом органы госвласти и местного самоуправления будут вправе определить категории граждан, с которых такая плата не взимается.