https://ria.ru/20260130/putin-2071243125.html
Путин подписал закон об отнесении почтовых вагонов к транспортным средствам
Путин подписал закон об отнесении почтовых вагонов к транспортным средствам - РИА Новости, 30.01.2026
Путин подписал закон об отнесении почтовых вагонов к транспортным средствам
Президент России Владимир Путин подписал закон об отнесении почтовых и багажных вагонов к транспортным средствам, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:30:00+03:00
2026-01-30T14:30:00+03:00
2026-01-30T14:30:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
https://ria.ru/20250731/putin-2032722705.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отнесении почтовых и багажных вагонов к транспортным средствам, соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон уточняет перечень транспортных средств, на которые распространяются требования по транспортной безопасности. К таким транспортным средствам будет отнесен железнодорожный подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа или почтовых отправлений в составе пассажирского поезда или перевозку грузов повышенной опасности, включая перевозку таких грузов в контейнерах.
Документ разработан в целях повышения защиты транспортного комплекса и обеспечения безопасного функционирования объектов железнодорожного транспорта при включении почтовых и багажных вагонов в составы пассажирских поездов, сформированных на путях необщего пользования.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.