Путин подписал закон по вопросу охраны объектов культурного наследия

Необходимость продления переходного периода связана со сложной оперативной обстановкой в новых регионах, близостью линии боевого соприкосновения, беспилотной опасностью и наличием неразминированных территорий. Эти факторы существенно ограничивают возможность обследования объектов культурного наследия, при этом более 70% из них, включая археологические памятники, до сих пор не могут быть полноценно осмотрены и оценены.