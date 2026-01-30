Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон по вопросу охраны объектов культурного наследия - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/putin-2071229710.html
Путин подписал закон по вопросу охраны объектов культурного наследия
Путин подписал закон по вопросу охраны объектов культурного наследия - РИА Новости, 30.01.2026
Путин подписал закон по вопросу охраны объектов культурного наследия
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает переходный период в сфере государственной охраны объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:59:00+03:00
2026-01-30T13:59:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_241:44:3072:1636_1920x0_80_0_0_ec89f76d64d3323e48d2bc143589c921.jpg
https://ria.ru/20260129/gosduma-2071100566.html
https://ria.ru/20260125/deti-2070129728.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин подписал закон по вопросу охраны объектов культурного наследия

В новых регионах продлили переходный период охраны объектов культурного наследия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает переходный период в сфере государственной охраны объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 1 января 2028 года.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Госдуму внесли проект о стаже работы в судах в новых регионах
29 января, 23:38
Документ вносит изменения в федеральный закон "Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры…", действующий в новых субъектах РФ. Ранее переходный период, в течение которого объекты культурного наследия сохраняют охранный статус до принятия решений об их отнесении к федеральному, региональному или местному значению либо снятия с охраны, был ограничен сроком до 1 января 2026 года. Принятым законом этот срок продлевается на два года - до 2028 года.
Необходимость продления переходного периода связана со сложной оперативной обстановкой в новых регионах, близостью линии боевого соприкосновения, беспилотной опасностью и наличием неразминированных территорий. Эти факторы существенно ограничивают возможность обследования объектов культурного наследия, при этом более 70% из них, включая археологические памятники, до сих пор не могут быть полноценно осмотрены и оценены.
В настоящее время к объектам культурного наследия регионального значения уже отнесены 263 объекта, к объектам местного значения - 17. Подготовлены проекты решений еще по сотням объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также проект распоряжения правительства об отнесении 63 объектов к федеральному значению.
Продление переходного периода позволяет продолжить включение объектов в единый государственный реестр без риска утраты охранного статуса и избежать необходимости проведения историко-культурных экспертиз в условиях ограниченного доступа к территориям.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Стали известны самые популярные имена для детей в новых регионах России
25 января, 04:13
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала