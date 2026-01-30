Путин подписал закон по вопросу охраны объектов культурного наследия

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает переходный период в сфере государственной охраны объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 1 января 2028 года.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменения в федеральный закон "Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры…", действующий в новых субъектах РФ. Ранее переходный период, в течение которого объекты культурного наследия сохраняют охранный статус до принятия решений об их отнесении к федеральному, региональному или местному значению либо снятия с охраны, был ограничен сроком до 1 января 2026 года. Принятым законом этот срок продлевается на два года - до 2028 года.
Необходимость продления переходного периода связана со сложной оперативной обстановкой в новых регионах, близостью линии боевого соприкосновения, беспилотной опасностью и наличием неразминированных территорий. Эти факторы существенно ограничивают возможность обследования объектов культурного наследия, при этом более 70% из них, включая археологические памятники, до сих пор не могут быть полноценно осмотрены и оценены.
В настоящее время к объектам культурного наследия регионального значения уже отнесены 263 объекта, к объектам местного значения - 17. Подготовлены проекты решений еще по сотням объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также проект распоряжения правительства об отнесении 63 объектов к федеральному значению.
Продление переходного периода позволяет продолжить включение объектов в единый государственный реестр без риска утраты охранного статуса и избежать необходимости проведения историко-культурных экспертиз в условиях ограниченного доступа к территориям.