Путин проведет заседание комиссии по ВТС
Путин проведет заседание комиссии по ВТС - РИА Новости, 30.01.2026
Путин проведет заседание комиссии по ВТС
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 30.01.2026
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
россия
Новости
ru-RU
