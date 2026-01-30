https://ria.ru/20260130/putin-2071208602.html
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом - РИА Новости, 30.01.2026
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции, сообщил... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:03:00+03:00
2026-01-30T13:03:00+03:00
2026-01-30T13:06:00+03:00
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
заседание совбеза рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_241:44:3072:1636_1920x0_80_0_0_ec89f76d64d3323e48d2bc143589c921.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071208991.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза