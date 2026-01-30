Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 30.01.2026 (обновлено: 17:12 30.01.2026)
Заявление американского сенатора о Путине вызвало изумление в США
Заявление американского сенатора о Путине вызвало изумление в США
Военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер раскритиковал заявление конгрессмена-республиканца Дона Бэкона о президенте России Владимире Путине. Об этом он... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T08:46:00+03:00
2026-01-30T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
киев
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер раскритиковал заявление конгрессмена-республиканца Дона Бэкона о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети X.
Американский политик утверждал, что для завершения конфликта нужно "заставить российского президента" понять, что он якобы не сможет победить. Также сенатор призвал предоставить Киеву наступательное и оборонительное оружие и ввести очередные санкции против России.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Это намеренно". На Западе громко высказались о переговорах с Россией
29 января, 12:16
"Я почти уверен, что именно Россия бомбардировками заставила Украину подчиниться, а не наоборот", — ответил на это Риттер.

На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Журналист раскрыл, какой удар получил Зеленский
29 января, 10:30
 
