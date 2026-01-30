Заявление американского сенатора о Путине вызвало изумление в США

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер раскритиковал заявление конгрессмена-республиканца Дона Бэкона о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети X.
Американский политик утверждал, что для завершения конфликта нужно "заставить российского президента" понять, что он якобы не сможет победить. Также сенатор призвал предоставить Киеву наступательное и оборонительное оружие и ввести очередные санкции против России.
"Я почти уверен, что именно Россия бомбардировками заставила Украину подчиниться, а не наоборот", — ответил на это Риттер.
На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Соединенных Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
