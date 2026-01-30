Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу о хищениях

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил к условным срокам бывших сотрудниц "Промсвязьбанка" (ПСБ) и "Промсвязьнедвижимости" по делу об особо крупном хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шесть женщин получили от 4 до 6 лет условно со штрафами в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

"Гражданский иск потерпевшего ПАО Банк ПСБ передать на рассмотрение в рамках гражданского производства", - решил суд.

Приговор фигурантки встретили слезами радости и дружными объятиями. Им вменялось присвоение кредитов на сумму 650 миллионов рублей. Женщины вину не признали, заявляли суду, что противоправных действий не совершали, выполняли указания руководства.

Данный эпизод был выделен из основного уголовного дела о многомиллиардных хищениях в отношении братьев Ананьевых