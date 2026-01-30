https://ria.ru/20260130/psb-2071246267.html
Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу о хищениях
Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу о хищениях - РИА Новости, 30.01.2026
Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу о хищениях
Лефортовский суд Москвы приговорил к условным срокам бывших сотрудниц "Промсвязьбанка" (ПСБ) и "Промсвязьнедвижимости" по делу об особо крупном хищении,... РИА Новости, 30.01.2026
москва
Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу о хищениях
Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу об особо крупном хищении
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил к условным срокам бывших сотрудниц "Промсвязьбанка" (ПСБ) и "Промсвязьнедвижимости" по делу об особо крупном хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шесть женщин получили от 4 до 6 лет условно со штрафами в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
"Гражданский иск потерпевшего ПАО Банк ПСБ передать на рассмотрение в рамках гражданского производства", - решил суд.
Приговор фигурантки встретили слезами радости и дружными объятиями. Им вменялось присвоение кредитов на сумму 650 миллионов рублей. Женщины вину не признали, заявляли суду, что противоправных действий не совершали, выполняли указания руководства.
Данный эпизод был выделен из основного уголовного дела о многомиллиардных хищениях в отношении братьев Ананьевых
.
Дмитрий Ананьев вместе со старшим братом Алексеем контролировал Промсвязьбанк
, пока в 2017 году ЦБ
не приступил к его санации. В сентябре 2019 года Ананьева-младшего заочно арестовали по обвинению в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Его объявили в международный розыск. По версии следствия, Ананьевы растратили принадлежащие банку деньги в пользу своей нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. В январе 2021 года Ананьева-младшего признали банкротом. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества.