Рейтинг@Mail.ru
Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу о хищениях - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/psb-2071246267.html
Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу о хищениях
Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу о хищениях - РИА Новости, 30.01.2026
Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу о хищениях
Лефортовский суд Москвы приговорил к условным срокам бывших сотрудниц "Промсвязьбанка" (ПСБ) и "Промсвязьнедвижимости" по делу об особо крупном хищении,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:36:00+03:00
2026-01-30T14:36:00+03:00
происшествия
москва
дмитрий ананьев
промсвязьбанк
центральный банк рф (цб рф)
промсвязьнедвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260130/fajzulin-2071240841.html
https://ria.ru/20260130/prigovor-2071217893.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, дмитрий ананьев, промсвязьбанк, центральный банк рф (цб рф), промсвязьнедвижимость
Происшествия, Москва, Дмитрий Ананьев, Промсвязьбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Промсвязьнедвижимость
Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу о хищениях

Бывшие сотрудницы ПСБ получили условные сроки по делу об особо крупном хищении

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил к условным срокам бывших сотрудниц "Промсвязьбанка" (ПСБ) и "Промсвязьнедвижимости" по делу об особо крупном хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шесть женщин получили от 4 до 6 лет условно со штрафами в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Прокурор попросил оштрафовать Файзулину по делу о донатах ФБК*
Вчера, 14:22
"Гражданский иск потерпевшего ПАО Банк ПСБ передать на рассмотрение в рамках гражданского производства", - решил суд.
Приговор фигурантки встретили слезами радости и дружными объятиями. Им вменялось присвоение кредитов на сумму 650 миллионов рублей. Женщины вину не признали, заявляли суду, что противоправных действий не совершали, выполняли указания руководства.
Данный эпизод был выделен из основного уголовного дела о многомиллиардных хищениях в отношении братьев Ананьевых.
Дмитрий Ананьев вместе со старшим братом Алексеем контролировал Промсвязьбанк, пока в 2017 году ЦБ не приступил к его санации. В сентябре 2019 года Ананьева-младшего заочно арестовали по обвинению в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Его объявили в международный розыск. По версии следствия, Ананьевы растратили принадлежащие банку деньги в пользу своей нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. В январе 2021 года Ананьева-младшего признали банкротом. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных
Вчера, 13:27
 
ПроисшествияМоскваДмитрий АнаньевПромсвязьбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Промсвязьнедвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала