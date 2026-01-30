Рейтинг@Mail.ru
ПСБ продолжит поддержку Белгородской области - РИА Новости, 30.01.2026
14:05 30.01.2026
ПСБ продолжит поддержку Белгородской области
ПСБ продолжит поддержку Белгородской области
Расширение сотрудничества ПСБ и Белгородской области в сфере поддержки участников СВО, начинающих предпринимателей и по ряду других направлений обсудили на...
ПСБ продолжит поддержку Белгородской области

ПСБ продолжит поддержку участников СВО и малого бизнеса в Белгородской области

© Фото : пресс-служба ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : пресс-служба ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Расширение сотрудничества ПСБ и Белгородской области в сфере поддержки участников СВО, начинающих предпринимателей и по ряду других направлений обсудили на встрече в Москве председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор области Вячеслав Гладков, сообщает банк.
Как отмечалось на встрече, задачи реализации предпринимательского потенциала военнослужащим помогает решать программа ПСБ "Новое звание – предприниматель". Она включает бесплатное онлайн-обучение основам ведения бизнеса, консультации экспертов, сопровождение на каждом этапе от идеи до старта своего дела.
