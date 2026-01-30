ПСБ продолжит поддержку Белгородской области

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Расширение сотрудничества ПСБ и Белгородской области в сфере поддержки участников СВО, начинающих предпринимателей и по ряду других направлений обсудили на встрече в Москве председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор области Вячеслав Гладков, сообщает банк.

Как отмечалось на встрече, задачи реализации предпринимательского потенциала военнослужащим помогает решать программа ПСБ "Новое звание – предприниматель". Она включает бесплатное онлайн-обучение основам ведения бизнеса, консультации экспертов, сопровождение на каждом этапе от идеи до старта своего дела.

Кроме того, банк выпускает для ветеранов боевых действий электронную карту-удостоверение "СВОи", участвует в социальных инициативах по поддержке белгородцев. В частности, пострадавшим от военных действий предоставляется отсрочка платежей по кредитам, по обращениям родственников списываются кредиты жителям, погибшим от террористических или военных действий. ПСБ, являясь участником госпрограммы льготного ипотечного кредитования, одобрил белгородцам, потерявшим жилье в ходе СВО, ипотечные займы на сумму свыше 80 миллионов рублей.