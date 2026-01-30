Рейтинг@Mail.ru
ВСУ провалили несколько попыток атак в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 30.01.2026 (обновлено: 09:45 30.01.2026)
ВСУ провалили несколько попыток атак в Сумской области
ВСУ провалили несколько попыток атак в Сумской области - РИА Новости, 30.01.2026
ВСУ провалили несколько попыток атак в Сумской области
Российские военные предотвратили несколько попыток ВСУ контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 30.01.2026
ВСУ провалили несколько попыток атак в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские военные предотвратили несколько попыток ВСУ контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Заблаговременно вскрыто выдвижение двух штурмовых групп 71-й отдельной аэромобильной бригады в направлении Варачино. Комплексным огневым поражением обе боевые группы врага уничтожены", — рассказал собеседник агентства.

САУ Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Сумской области уничтожили командный пункт украинских пограничников
28 января, 06:33
Также провалились две вылазки украинских военных южнее села Юнаковка.
"Противник силами 47-й отдельной механизированной бригады провел две контратаки южнее Юнаковки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", — уточнил представитель силовых структур.
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ВС России авиаударом уничтожили здание ТЦК в Сумской области
18 января, 06:32
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка войск "Север". Она также уничтожает военнослужащих ВСУ в Харьковской области. За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 90 солдат, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и станцию РЭБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
