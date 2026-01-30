МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские военные предотвратили несколько попыток ВСУ контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Заблаговременно вскрыто выдвижение двух штурмовых групп 71-й отдельной аэромобильной бригады в направлении Варачино. Комплексным огневым поражением обе боевые группы врага уничтожены", — рассказал собеседник агентства.
Также провалились две вылазки украинских военных южнее села Юнаковка.
«
"Противник силами 47-й отдельной механизированной бригады провел две контратаки южнее Юнаковки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", — уточнил представитель силовых структур.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка войск "Север". Она также уничтожает военнослужащих ВСУ в Харьковской области. За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 90 солдат, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и станцию РЭБ.
