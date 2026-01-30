https://ria.ru/20260130/prokuratura-2071159680.html
Прокуратура проверяет все 13 домов-интернатов Кузбасса
Прокуратура проверяет все 13 домов-интернатов Кузбасса
Прокуратура Кузбасса по поручению заместителя генерального прокурора РФ проверяет исполнение законодательства во всех 13 домах-интернатах для граждан с... РИА Новости, 30.01.2026
происшествия
россия
кемеровская область
сергей зайцев
прокопьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
Прокуратура проверяет все 13 домов-интернатов Кузбасса
Прокуратура проверяет исполнение законодательства в 13 домах-интернатах Кузбасса