10:31 30.01.2026
Прокуратура проверяет все 13 домов-интернатов Кузбасса
Прокуратура проверяет все 13 домов-интернатов Кузбасса
КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса по поручению заместителя генерального прокурора РФ проверяет исполнение законодательства во всех 13 домах-интернатах для граждан с психическими расстройствами в регионе.
"По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка всех 13 домов-интернатов для граждан, имеющих психические расстройства, расположенных на территории региона. С привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС силами аппарата прокуратуры области и территориальными прокурорами будет проверено исполнение в учреждениях санитарно-эпидемиологического законодательства, соблюдение правил пожарной безопасности, оценено качество оказания социальной и медицинской помощи гражданам", - сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Интернат в Прокопьевске, где умерли люди, не принимает новых постояльцев
