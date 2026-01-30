Санитарка ПНИ в Кузбассе рассказала, как раздавала еду постояльцам

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Санитарка психоневрологического интерната Прокопьевска рассказала РИА Новости, что из-за дефицита персонала ей приходилось самой раздавать еду постояльцам.

"Я санитарка, раздаю пищу получателям социальным услуг. Раздаю пищу, потому что одна санитарка на сто человек. Буфетчиц нету", - сказала собеседница.

Также, по ее словам, в обязанности санитарок по трудовому договору входят и функции курьера, и уход за телом умершего.