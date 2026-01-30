Рейтинг@Mail.ru
Санитарка ПНИ в Кузбассе рассказала, как раздавала еду постояльцам - РИА Новости, 30.01.2026
14:07 30.01.2026 (обновлено: 14:12 30.01.2026)
Санитарка ПНИ в Кузбассе рассказала, как раздавала еду постояльцам
Санитарка ПНИ в Кузбассе рассказала, как раздавала еду постояльцам - РИА Новости, 30.01.2026
Санитарка ПНИ в Кузбассе рассказала, как раздавала еду постояльцам
Санитарка психоневрологического интерната Прокопьевска рассказала РИА Новости, что из-за дефицита персонала ей приходилось самой раздавать еду постояльцам. РИА Новости, 30.01.2026
здоровье - общество, прокопьевск, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, общество
Здоровье - Общество, Прокопьевск, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Общество
Санитарка ПНИ в Кузбассе рассказала, как раздавала еду постояльцам

Санитарка ПНИ в Кузбассе рассказала, что раздавала еду из-за нехватки персонала

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Санитарка психоневрологического интерната Прокопьевска рассказала РИА Новости, что из-за дефицита персонала ей приходилось самой раздавать еду постояльцам.
"Я санитарка, раздаю пищу получателям социальным услуг. Раздаю пищу, потому что одна санитарка на сто человек. Буфетчиц нету", - сказала собеседница.
Также, по ее словам, в обязанности санитарок по трудовому договору входят и функции курьера, и уход за телом умершего.
Министерство труда и соцзащиты Кузбасса сообщило, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказали об отношении к постояльцам
