Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказали об отношении к постояльцам
Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказали об отношении к постояльцам - РИА Новости, 30.01.2026
Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказали об отношении к постояльцам
Отношение в психоневрологическом интернате кузбасского Прокопьевска к лежачим постояльцам хорошее, никого не обижают, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц... РИА Новости, 30.01.2026
Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказали об отношении к постояльцам
РИА Новости: сотрудница интерната в Кузбассе заявила, что постояльцев не обижали
ПРОКОПЬЕВСК, 30 янв – РИА Новости. Отношение в психоневрологическом интернате кузбасского Прокопьевска к лежачим постояльцам хорошее, никого не обижают, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц учреждения.
"В четвертом корпусе, где лежачие больные, к ним относятся хорошо: ни в одном корпусе нет такого ухода за ними, как там. Ведь там они лежат, и обижать-то некого. В третьем корпусе при мне не было инцидентов, что их обижали. Про другие корпуса не могу сказать, так как там не работаю", - сообщила РИА Новости сотрудница интерната.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК
, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.