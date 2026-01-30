Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о вреде фитнес-продуктов
Врач рассказала о вреде фитнес-продуктов
Врач рассказала о вреде фитнес-продуктов

РИА Новости: фруктовые йогурты и фитнес-мюсли создают иллюзию пользы

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Фруктовые йогурты, фитнес-мюсли, смузи и свежевыжатые соки, считающиеся продуктами здорового образа жизни (ЗОЖ), не приносят реальной пользы, а лишь создают ее иллюзию, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Есть такие обманчивые ЗОЖ-продукты, которые только лишь создают иллюзию пользы, но при частом употреблении не будут улучшать здоровье. Это гранола, фитнес-мюсли, различные фитнес-батончики. Они часто содержат большое количество сахаров, сиропов и жиров - калорийность будет как у десерта", - сказал Волкова.
К таким продуктам врач также отнесла фруктовые йогурты, которые не приносят значительной пользы, а лишь содержат большое количество сахара и минимум белка.
Ароматизированное растительное молоко без кальция и белка врач также назвала нерациональной заменой коровьему молоку.
"Смузи и свежевыжатые соки не содержат клетчатки, а лишь быстро поднимают уровень сахара в крови, фрукты целиком гораздо полезнее. Продукты в диабетическом отделе магазина с пометкой "без сахара" часто будут содержать даже не один вид сахара, а также различные сиропы, фруктозу или сахароспирты", - подчеркнула Волкова.
