Титов заявил о буме интереса к продукции из России в Китае

ООН, 30 янв - РИА Новости. Бум интереса к продукции из России сейчас наблюдается в КНР, один только отечественный мед занимает 60% китайского рынка, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Мы видим, что, например, в Китае сегодня идет просто бум интереса к российским продуктам. И это касается не только меда, где сейчас мы занимаем 60% рынка Китая, но всякие пищевые продукты, кондитерские изделия, йогурты, мясо и мясные продукты пошли", - сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

По его словам, тенденция также затронула российские брендовые товары и фэшн-продукты, в том числе одежду.

"Мы видим, что есть интерес к разным вещам, например, к фарфоровым фигуркам, художественным изделиям. Кроме этого, они массово берут те же морепродукты. Сегодня огромную часть китайского рынка составляют российские морепродукты, зерно. Сейчас уже даже сложно все перечислить", - добавил Титов.