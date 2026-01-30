Рейтинг@Mail.ru
Титов заявил о буме интереса к продукции из России в Китае - РИА Новости, 30.01.2026
03:37 30.01.2026
Титов заявил о буме интереса к продукции из России в Китае
Титов заявил о буме интереса к продукции из России в Китае - РИА Новости, 30.01.2026
Титов заявил о буме интереса к продукции из России в Китае
Бум интереса к продукции из России сейчас наблюдается в КНР, один только отечественный мед занимает 60% китайского рынка, заявил в ответ на вопрос РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2026
экономика
китай
россия
борис титов
китай
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
экономика, китай, россия, борис титов
Экономика, Китай, Россия, Борис Титов
Титов заявил о буме интереса к продукции из России в Китае

Титов: в Китае наблюдается бум интереса к российским продуктам

ООН, 30 янв - РИА Новости. Бум интереса к продукции из России сейчас наблюдается в КНР, один только отечественный мед занимает 60% китайского рынка, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Мы видим, что, например, в Китае сегодня идет просто бум интереса к российским продуктам. И это касается не только меда, где сейчас мы занимаем 60% рынка Китая, но всякие пищевые продукты, кондитерские изделия, йогурты, мясо и мясные продукты пошли", - сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
По его словам, тенденция также затронула российские брендовые товары и фэшн-продукты, в том числе одежду.
"Мы видим, что есть интерес к разным вещам, например, к фарфоровым фигуркам, художественным изделиям. Кроме этого, они массово берут те же морепродукты. Сегодня огромную часть китайского рынка составляют российские морепродукты, зерно. Сейчас уже даже сложно все перечислить", - добавил Титов.
Он подчеркнул, что в этом направлении ведется нормальная ежедневная работа, а вся упомянутая продукция может оказаться и на американском рынке, если будет принято соответствующее политическое решение.
