Четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выписали из больницы - РИА Новости, 30.01.2026
10:43 30.01.2026
Четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выписали из больницы
происшествия
китай
приморский край
китай
приморский край
2026
происшествия, китай, приморский край
Происшествия, Китай, Приморский край
Четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выписали из больницы

Четверо госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье выписали

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Четверо госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Приморье выписаны, еще трое остаются в больнице, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
В прошлый четверг, 22 января, на трассе в Хасанском округе Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, в аварию также попали четыре других автомобиля. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. Сначала были госпитализированы четыре человека, позже число возросло до семи.
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав
29 января, 08:47
"Две пострадавшие были выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии. Одна из пациенток после повторного осмотра врачом-неврологом сегодня была выписана для дальнейшего восстановления под амбулаторным наблюдением в поликлинике по месту жительства", - сказал собеседник.
По его словам, пациент, доставленный в Кавалеровскую больницу, также выписан в удовлетворительном состоянии, направлен на амбулаторное долечивание. Еще одна пациентка продолжает находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии. Её состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое, при этом отмечается положительная динамика.
"Состояние еще одной пациентки стабилизировалось и улучшилось, что позволило перевести её из реанимационного отделения в травматологическое для дальнейшего лечения. Ещё один из пострадавших проходит курс лечения в нейрохирургическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести", - отметили в министерстве.
В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщали, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая. За рулем пустого автовоза был китайский водитель, его стаж – шесть лет. Он заключен под стражу. На момент происшествия водитель был трезв.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Пермском крае два человека погибли в ДТП
28 января, 20:47
 
