Четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выписали из больницы

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Четверо госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Приморье выписаны, еще трое остаются в больнице, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.

В прошлый четверг, 22 января, на трассе в Хасанском округе Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, в аварию также попали четыре других автомобиля. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР . Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. Сначала были госпитализированы четыре человека, позже число возросло до семи.

"Две пострадавшие были выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии. Одна из пациенток после повторного осмотра врачом-неврологом сегодня была выписана для дальнейшего восстановления под амбулаторным наблюдением в поликлинике по месту жительства", - сказал собеседник.

По его словам, пациент, доставленный в Кавалеровскую больницу, также выписан в удовлетворительном состоянии, направлен на амбулаторное долечивание. Еще одна пациентка продолжает находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии. Её состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое, при этом отмечается положительная динамика.

"Состояние еще одной пациентки стабилизировалось и улучшилось, что позволило перевести её из реанимационного отделения в травматологическое для дальнейшего лечения. Ещё один из пострадавших проходит курс лечения в нейрохирургическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести", - отметили в министерстве.