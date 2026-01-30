Рейтинг@Mail.ru
Книгу Прилепина "Собаки и другие люди" презентуют в Болгарии - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/prilepin-2071232347.html
Книгу Прилепина "Собаки и другие люди" презентуют в Болгарии
Книгу Прилепина "Собаки и другие люди" презентуют в Болгарии - РИА Новости, 30.01.2026
Книгу Прилепина "Собаки и другие люди" презентуют в Болгарии
Книгу писателя Захара Прилепина "Собаки и другие люди", переведенную болгарским издательством, презентуют в пятницу в Русском доме в Болгарии, сообщили РИА... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:06:00+03:00
2026-01-30T14:06:00+03:00
в мире
болгария
захар прилепин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
таиланд
софия (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d63846c5b08f354564e6a9d58b9676cd.jpg
https://ria.ru/20260130/biblioteka-2071169769.html
болгария
таиланд
софия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_7b28184b561fc86bce9e2ad89c64b1af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, захар прилепин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), таиланд, софия (город)
В мире, Болгария, Захар Прилепин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Таиланд, София (город)
Книгу Прилепина "Собаки и другие люди" презентуют в Болгарии

Книгу Прилепина "Собаки и другие люди" презентуют в Русском доме в Болгарии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Книгу писателя Захара Прилепина "Собаки и другие люди", переведенную болгарским издательством, презентуют в пятницу в Русском доме в Болгарии, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
Презентация состоится в Русском доме в Софии. С инициативой перевода выступило болгарское издательство "Книжен плъх". Команда издательства перевела роман и напечатала первую партию книг из-за запроса местной интеллигенции на русскую культуру. В будущем "Книжен плъх" планирует публиковать и других современных русских писателей.
Россотрудничество также помогает пополнять библиотеки Русских домов и национальные библиотеки книгами современных российских писателей. Например, "Ополченский романс" Прилепина на французском языке уже отправлен во Францию, Бельгию, Танзанию, Тунис и Марокко. На английском языке - в Пакистан и Таиланд. В Таиланде книги уже передали в национальную библиотеку.
Фонд Национальная библиотека Таиланда пополнился российскими изданиями - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Таиландская библиотека получила книги Пушкина, Симоньян и Прилепина
Вчера, 11:09
 
В миреБолгарияЗахар ПрилепинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ТаиландСофия (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала