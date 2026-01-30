https://ria.ru/20260130/prilepin-2071232347.html
Книгу Прилепина "Собаки и другие люди" презентуют в Болгарии
Книгу Прилепина "Собаки и другие люди" презентуют в Болгарии - РИА Новости, 30.01.2026
Книгу Прилепина "Собаки и другие люди" презентуют в Болгарии
Книгу писателя Захара Прилепина "Собаки и другие люди", переведенную болгарским издательством, презентуют в пятницу в Русском доме в Болгарии, сообщили РИА... РИА Новости, 30.01.2026
Книгу Прилепина "Собаки и другие люди" презентуют в Болгарии
Книгу Прилепина "Собаки и другие люди" презентуют в Русском доме в Болгарии