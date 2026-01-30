Житель Твери получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мужчина, который похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью, получил пожизненный срок, также он выплатит компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей, сообщили в СК РФ.

Как установлено правоохранителями, 21 марта 2025 года мужчина, направляясь на автомобиле в сторону деревни Рязаново, увидел идущую по обочине автодороги ранее незнакомую ему 13-летнюю девочку. Угрожая, он затащил ее в машину и заблокировал двери изнутри. Прибыв к СНТ "Ручеек", обвиняемый переместил девочку в лес и "нанес твердым предметом удары по голове и телу, совершив в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил и предпринял меры к сокрытию тела".