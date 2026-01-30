Рейтинг@Mail.ru
Житель Твери получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки - РИА Новости, 30.01.2026
16:51 30.01.2026 (обновлено: 17:00 30.01.2026)
Житель Твери получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки
Житель Твери получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки
происшествия, россия, тверь, следственный комитет россии (ск рф), тверская область
Происшествия, Россия, Тверь, Следственный комитет России (СК РФ), Тверская область
Сотрудник СК России на месте преступления в СНТ "Ручеек" Тверской области
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мужчина, который похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью, получил пожизненный срок, также он выплатит компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей, сообщили в СК РФ.
Ранее в региональной прокуратуре подчеркивали, что фигурант был судим.
"Собранные следственными органами СК России по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Твери. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ, пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ, по пунктам "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (изнасилование, иные действия сексуального характера и убийство малолетнего)... Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии особого режима. Заявленный гражданский иск о взыскании с осужденного компенсации морального вреда удовлетворен на сумму пять миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как установлено правоохранителями, 21 марта 2025 года мужчина, направляясь на автомобиле в сторону деревни Рязаново, увидел идущую по обочине автодороги ранее незнакомую ему 13-летнюю девочку. Угрожая, он затащил ее в машину и заблокировал двери изнутри. Прибыв к СНТ "Ручеек", обвиняемый переместил девочку в лес и "нанес твердым предметом удары по голове и телу, совершив в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил и предпринял меры к сокрытию тела".
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Под Самарой вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему двухлетнюю девочку
22 мая 2025, 17:22
 
