https://ria.ru/20260130/prigovor-2071294595.html
Житель Твери получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки
Житель Твери получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки - РИА Новости, 30.01.2026
Житель Твери получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки
Мужчина, который похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью, получил пожизненный срок, также он выплатит компенсацию морального вреда в размере... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:51:00+03:00
2026-01-30T16:51:00+03:00
2026-01-30T17:00:00+03:00
происшествия
россия
тверь
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071296868_4:0:1232:691_1920x0_80_0_0_c5c4472decb225e03252b1bcdc9bd9e2.jpg
https://ria.ru/20250522/zhitel-2018502056.html
россия
тверь
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071296868_159:0:1080:691_1920x0_80_0_0_8f556fd07e7164026aaaa45898a949c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тверь, следственный комитет россии (ск рф), тверская область
Происшествия, Россия, Тверь, Следственный комитет России (СК РФ), Тверская область
Житель Твери получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки
Изнасиловавший и убивший девочку под Тверью мужчина получил пожизненный срок
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мужчина, который похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью, получил пожизненный срок, также он выплатит компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей, сообщили в СК РФ.
Ранее в региональной прокуратуре подчеркивали, что фигурант был судим.
"Собранные следственными органами СК России
по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Твери
. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ, пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ, по пунктам "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (изнасилование, иные действия сексуального характера и убийство малолетнего)... Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии особого режима. Заявленный гражданский иск о взыскании с осужденного компенсации морального вреда удовлетворен на сумму пять миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Как установлено правоохранителями, 21 марта 2025 года мужчина, направляясь на автомобиле в сторону деревни Рязаново, увидел идущую по обочине автодороги ранее незнакомую ему 13-летнюю девочку. Угрожая, он затащил ее в машину и заблокировал двери изнутри. Прибыв к СНТ "Ручеек", обвиняемый переместил девочку в лес и "нанес твердым предметом удары по голове и телу, совершив в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил и предпринял меры к сокрытию тела".