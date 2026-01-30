Суд вынес приговор обвиняемым в подготовке терактов в Херсонской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 14 до 20 лет лишения свободы девятерых обвиняемых в подготовке покушений на руководство Херсонской области, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее в ходе прений прокурор просил назначить фигурантам от 15 до 19 лет лишения свободы.

"Фигурантам назначено от 14 до 20 лет колонии", - сказал представитель суда.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Генпрокуратуре РФ добавили, что среди обвиняемых - восемь граждан Украины и один россиянин.

Для подготовки их убийств обвиняемые, в частности, устанавливали самодельные взрывные устройства на автомобили, однако привести их в действие злоумышленникам не удалось.

Как уточнили в ГП РФ, пятеро фигурантов предприняли неудачную попытку подрыва взрывного устройства на причале, где находился замглавы администрации региона Ковалев. Кроме того, еще двое мужчин изготовили СВУ для подрыва автомобиля Стремоусова, которое передали третьему, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий.