В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных

БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Суд в Белгородской области приговорил бывшего муниципального служащего к 5,5 годам колонии за кражу более 1,6 миллиона рублей у участников СВО, которым он помогал открывать счета для выплат, рассказали РИА Новости в областной прокуратуре.

« "Старооскольским городским судом Белгородской области вынесен приговор в отношении бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича. Он признан виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и п. "в, г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета в крупном размере)… Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщила облпрокуратура.

Как установил суд, в апреле 2024 года Казакевич входил в рабочую группу по отбору кандидатов на контрактную службу и помогал им открывать счета для получения единовременных выплат. Злоупотребив доверием, он завладел банковскими картами семи участников специальной военной операции и данными для доступа к ним. Военнослужащим был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей.

Как уточнили в надзорном ведомстве, все исковые требования потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. Ранее по иску прокуратуры основания и формулировка увольнения Казакевича были изменены на "увольнение в связи с утратой доверия".