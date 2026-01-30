https://ria.ru/20260130/prigovor-2071217893.html
В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных
В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных - РИА Новости, 30.01.2026
В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных
Суд в Белгородской области приговорил бывшего муниципального служащего к 5,5 годам колонии за кражу более 1,6 миллиона рублей у участников СВО, которым он... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:27:00+03:00
2026-01-30T13:27:00+03:00
2026-01-30T13:27:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
старооскольский городской округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20250527/delo-2019323302.html
белгородская область
россия
старооскольский городской округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, старооскольский городской округ
Происшествия, Белгородская область, Россия, Старооскольский городской округ
В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных
Белгородскому экс-чиновнику дали 5,5 года колонии за кражу денег у бойцов СВО
БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Суд в Белгородской области приговорил бывшего муниципального служащего к 5,5 годам колонии за кражу более 1,6 миллиона рублей у участников СВО, которым он помогал открывать счета для выплат, рассказали РИА Новости в областной прокуратуре.
«
"Старооскольским городским судом Белгородской области вынесен приговор в отношении бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича. Он признан виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и п. "в, г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета в крупном размере)… Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщила облпрокуратура.
Как установил суд, в апреле 2024 года Казакевич входил в рабочую группу по отбору кандидатов на контрактную службу и помогал им открывать счета для получения единовременных выплат. Злоупотребив доверием, он завладел банковскими картами семи участников специальной военной операции и данными для доступа к ним. Военнослужащим был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей.
Как уточнили в надзорном ведомстве, все исковые требования потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. Ранее по иску прокуратуры основания и формулировка увольнения Казакевича были изменены на "увольнение в связи с утратой доверия".
По информации СУСК по Белгородской области
, преступления выявлены оперативными сотрудниками региональных УФСБ и УМВД РФ, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.