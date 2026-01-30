Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных
13:27 30.01.2026
В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных
В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных - РИА Новости, 30.01.2026
В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных
Суд в Белгородской области приговорил бывшего муниципального служащего к 5,5 годам колонии за кражу более 1,6 миллиона рублей у участников СВО, которым он... РИА Новости, 30.01.2026
происшествия
белгородская область
россия
старооскольский городской округ
белгородская область
россия
старооскольский городской округ
происшествия, белгородская область, россия, старооскольский городской округ
Происшествия, Белгородская область, Россия, Старооскольский городской округ
В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных

Белгородскому экс-чиновнику дали 5,5 года колонии за кражу денег у бойцов СВО

БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Суд в Белгородской области приговорил бывшего муниципального служащего к 5,5 годам колонии за кражу более 1,6 миллиона рублей у участников СВО, которым он помогал открывать счета для выплат, рассказали РИА Новости в областной прокуратуре.
«
"Старооскольским городским судом Белгородской области вынесен приговор в отношении бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича. Он признан виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и п. "в, г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета в крупном размере)… Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщила облпрокуратура.
Как установил суд, в апреле 2024 года Казакевич входил в рабочую группу по отбору кандидатов на контрактную службу и помогал им открывать счета для получения единовременных выплат. Злоупотребив доверием, он завладел банковскими картами семи участников специальной военной операции и данными для доступа к ним. Военнослужащим был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей.
Как уточнили в надзорном ведомстве, все исковые требования потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. Ранее по иску прокуратуры основания и формулировка увольнения Казакевича были изменены на "увольнение в связи с утратой доверия".
По информации СУСК по Белгородской области, преступления выявлены оперативными сотрудниками региональных УФСБ и УМВД РФ, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.
ПроисшествияБелгородская областьРоссияСтарооскольский городской округ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
