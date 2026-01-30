Рейтинг@Mail.ru
01:33 30.01.2026
МИД раскритиковал действия Прибалтики в отношении российских посольств
в мире
россия
латвия
литва
дмитрий любинский
эстония
в мире, россия, латвия, литва, дмитрий любинский, эстония
В мире, Россия, Латвия, Литва, Дмитрий Любинский, Эстония
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. РФ рассматривает действия прибалтийских стран по регламентированию административно-хозяйственной деятельности российских посольств как недружественные, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.
"Рассматриваем шаги прибалтов по регламентированию административно-хозяйственной деятельности посольств России в этих странах (Латвия, Литва и Эстония - ред.) как откровенно недружественные. Считаем их грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, носящим выраженный дискриминационный характер", - сказал Любинский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Польша и страны Прибалтики постоянно боятся Россию, заявил Песков
27 января, 09:53
 
