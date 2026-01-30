https://ria.ru/20260130/pribaltika-2071108747.html
МИД раскритиковал действия Прибалтики в отношении российских посольств
МИД раскритиковал действия Прибалтики в отношении российских посольств
МИД раскритиковал действия Прибалтики в отношении российских посольств
РФ рассматривает действия прибалтийских стран по регламентированию административно-хозяйственной деятельности российских посольств как недружественные, заявил в РИА Новости, 30.01.2026
МИД раскритиковал действия Прибалтики в отношении российских посольств
РИА Новости: Любинский назвал действия Прибалтики недружественными