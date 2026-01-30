Безруков, Кологривый и Табаков получили "Золотого орла" за фильм "Август"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские актеры Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков получили призы за главные мужские роли в фильме "Август" по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" на премии "Золотой орел" за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости.
ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
"Люди, снимающие ремейки, отчаянные, потому что количество критики будет просто страшным. Особенно если предыдущая версия всем понравилась, всех устроила… Поэтому я поднимаю воображаемый бокал за безумство храбрых", - сказал Безруков на церемонии.
Он также поблагодарил в своей речи актера Евгения Миронова, который исполнил ту же роль в предыдущей экранизации романа - картины 2001 года "В августе 44-го".
Актриса Елена Лядова получила приз за лучшую женскую роль за работу в фильме "Первый на Олимпе".
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.