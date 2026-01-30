Безруков, Кологривый и Табаков получили "Золотого орла" за фильм "Август"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские актеры Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков получили призы за главные мужские роли в фильме "Август" по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" на премии "Золотой орел" за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости.