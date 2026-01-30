Феликс Умаров получил премию "Золотой орел" как лучший режиссер

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лучшим режиссером по версии премии "Золотой орел" за 2025 год стал Феликс Умаров за работу над фильмом "Пророк. История Александра Пушкина", передает корреспондент РИА Новости.

"С вами это путешествие было просто незабываемым, и если бы у меня была возможность это повторить, я бы снова ввязался в эту авантюру", - сказал Умаров, благодаря команду, работавшую над фильмом.