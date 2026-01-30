Рейтинг@Mail.ru
Феликс Умаров получил премию "Золотой орел" как лучший режиссер
Культура
 
22:57 30.01.2026
Феликс Умаров получил премию "Золотой орел" как лучший режиссер
Феликс Умаров получил премию "Золотой орел" как лучший режиссер
Лучшим режиссером по версии премии "Золотой орел" за 2025 год стал Феликс Умаров за работу над фильмом "Пророк. История Александра Пушкина", передает... РИА Новости, 30.01.2026
Феликс Умаров получил премию "Золотой орел" как лучший режиссер

Режиссер Феликс Умаров
Режиссер Феликс Умаров
Режиссер Феликс Умаров. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лучшим режиссером по версии премии "Золотой орел" за 2025 год стал Феликс Умаров за работу над фильмом "Пророк. История Александра Пушкина", передает корреспондент РИА Новости.
ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
"С вами это путешествие было просто незабываемым, и если бы у меня была возможность это повторить, я бы снова ввязался в эту авантюру", - сказал Умаров, благодаря команду, работавшую над фильмом.
Кроме него в номинации были заявлены режиссер фильма "Батя 2. Дед" Илья Учитель, а также режиссёры фильма "Август" Никита Высоцкий и Илья Лебедев.
Лучшим оператором был признан Максим Шинкоренко за работу в фильме "Август".
Лучшими сценаристами стали Василий Зоркий и Андрей Курганов за сценарий фильма "Пророк. История Александра Пушкина".
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
