Телевизионный сериал "Атом" получил премию "Золотой орел"
Культура
 
22:46 30.01.2026
Телевизионный сериал "Атом" получил премию "Золотой орел"
Телевизионный сериал "Атом" получил премию "Золотой орел"
Сериал "Атом" признан лучшим телевизионным сериалом 2025 года на церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", передает корреспондент РИА Новости.
россия
Кадр сериала "Атом"
Кадр сериала Атом
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр сериала "Атом"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сериал "Атом" признан лучшим телевизионным сериалом 2025 года на церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", передает корреспондент РИА Новости.
ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
Кадр из фильма Август - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Фильм "Август" получил гран-при премии "Золотой орел"
Вчера, 22:17
Исполнитель главной Алексей Гуськов получил приз как лучший телеактер, а лучшей актрисой была признана Екатерина Климова за роль его супруги.
"Прообраз моего героя - некоего государственного менеджера, в дневниках которого было записано: "Я всю жизнь мечтал высаживать яблоневые сады". Он построил "Норильский никель", он построил "Магнитку"... очень рано ушел из жизни, потому что они все ставили себе цель чуть дальше своей жизни. И мы совсем недавно были такими. Хочется, чтобы мы продолжали быть такими. Это память им", - сказал Гуськов на церемонии.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Александр Адабашьян - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян
Вчера, 20:22
 
