Телевизионный сериал "Атом" получил премию "Золотой орел"

"Прообраз моего героя - некоего государственного менеджера, в дневниках которого было записано: "Я всю жизнь мечтал высаживать яблоневые сады". Он построил "Норильский никель", он построил "Магнитку"... очень рано ушел из жизни, потому что они все ставили себе цель чуть дальше своей жизни. И мы совсем недавно были такими. Хочется, чтобы мы продолжали быть такими. Это память им", - сказал Гуськов на церемонии.