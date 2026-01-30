Телевизионный сериал "Атом" получил премию "Золотой орел"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сериал "Атом" признан лучшим телевизионным сериалом 2025 года на церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", передает корреспондент РИА Новости.
ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
Исполнитель главной Алексей Гуськов получил приз как лучший телеактер, а лучшей актрисой была признана Екатерина Климова за роль его супруги.
"Прообраз моего героя - некоего государственного менеджера, в дневниках которого было записано: "Я всю жизнь мечтал высаживать яблоневые сады". Он построил "Норильский никель", он построил "Магнитку"... очень рано ушел из жизни, потому что они все ставили себе цель чуть дальше своей жизни. И мы совсем недавно были такими. Хочется, чтобы мы продолжали быть такими. Это память им", - сказал Гуськов на церемонии.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.