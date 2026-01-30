https://ria.ru/20260130/premiya-2071354120.html
Сериал "Плевако" получил "Золотого орла" как лучший проект онлайн-платформ
Исторический сериал "Плевако" режиссера Анны Матисон по мотивам реальной истории жизни российского адвоката Фёдора Плевако был признан лучшим проектом... РИА Новости, 30.01.2026
