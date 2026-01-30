Рейтинг@Mail.ru
Сериал "Плевако" получил "Золотого орла" как лучший проект онлайн-платформ
Культура
 
22:35 30.01.2026
Сериал "Плевако" получил "Золотого орла" как лучший проект онлайн-платформ
Сериал "Плевако" получил "Золотого орла" как лучший проект онлайн-платформ
Исторический сериал "Плевако" режиссера Анны Матисон по мотивам реальной истории жизни российского адвоката Фёдора Плевако был признан лучшим проектом... РИА Новости, 30.01.2026
Актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон, получившие награду в номинации "Лучший сериал" (сериал "Плевако"), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии "Ника"
Актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон, получившие награду в номинации "Лучший сериал" (сериал "Плевако"), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии "Ника"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Исторический сериал "Плевако" режиссера Анны Матисон по мотивам реальной истории жизни российского адвоката Фёдора Плевако был признан лучшим проектом онлайн-платформ за 2025 год на церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", передает корреспондент РИА Новости.
ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
Фильм "Август" получил гран-при премии "Золотой орел"
Сериал был отмечен также и в актерских номинациях: Сергей Безруков получил награду за перевоплощение в адвоката Плевако, а Ольга Лерман - за роль возлюбленной главного героя сериала.
"Спасибо киноакадемии, конечно. Спасибо Анечке (Матисон - ред.) - моей супруге. Удачный брак. Все в дом: после того, как Аня получила "Нику" за лучший исторический сериал - сериал "Плевако" - и "ТЭФИ", "Золотой орел" летит в семью", - сказал Безруков, получая приз.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян
