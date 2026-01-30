Сериал "Плевако" получил "Золотого орла" как лучший проект онлайн-платформ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Исторический сериал "Плевако" режиссера Анны Матисон по мотивам реальной истории жизни российского адвоката Фёдора Плевако был признан лучшим проектом онлайн-платформ за 2025 год на церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", передает корреспондент РИА Новости.